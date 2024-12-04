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Дворы, тротуары и территории у метро Петербурга защитят от обледенения до 6 декабря

Магистрали Северной столицы обработают противогололедной смесью.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Петербурге выпал первый декабрьский снег, а на дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил Государственной административно-технической службе (ГАТИ) защитить город от обледенения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— До 6 декабря включительно районные жилищные агентства должны ради повышения безопасности горожан превентивно обработать проезды и проходы во дворах, а также тротуары, территории возле станций метро и вокзалов составами против образования льда. Особое внимание уделят участкам у детских садиков, школ и выходам из домов, — рассказали специалисты.

К слову, результат проделанной работы выборочно проверят инспекторы ГАТИ. Это будет сделано до 7 декабря. Синоптики прогнозируют, что именно до этого времени зима окончательно придет в город на Неве.

Напомним, по данным Михаила Леуса, сегодня в Петербурге ожидаются первые декабрьские морозы — столбик термометра будет показывать от 0 до −2 градусов. Ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до восьми метров в секунду.