Аграрии юга получат поддержку для увеличения прибыли и сохранения урожая

Российские банки оказывают масштабную поддержку предприятиям агропромышленного комплекса. Так, в начале декабря было заключено соглашение между Юго-Западным банком Сбербанка и одним из лидеров по производству промышленного холодильного оборудования страны — компанией «ИНГЕНИУМ». Расширение сотрудничества позволит структурировать затраты на оборудование, а также благодаря льготному финансированию и предоставленным лизинговым инструментам компания сможет использовать системы хранения продукции по мировым экостандартам.
Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, за последние 5 лет значительно увеличился интерес инвесторов к южным проектам по выращиванию ягод, орехов и косточковых культур. Банк профинансировал половину из 8 тысяч заложенных клиентами в стране садов, а также 228 тысяч тонн хранения продукции в сегменте плодохранилищ.
Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Сегодня мы поддерживаем на Юге и в СКФО 41 проект на общую сумму 20 млрд рублей. Безусловно, многие агроинвесторы сразу при закладке садов готовятся и к возведению плодохранилищ «под ключ». Мы поддерживаем их в том числе и льготным долгосрочным финансированием как в рамках федеральной поддержки, так и через совместную с Кавказ.РФ программу, — отметил Анатолий Песенников.
В Новочеркасске в ноябре уже было подписано инвестиционное соглашение с Правительством Ростовской области о строительстве завода по производству промышленного холодильного оборудования. Это поможет значительно расширить производственные мощности компании и в разы увеличить выпуск продукции.