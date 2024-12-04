Аграрии юга получат поддержку для увеличения прибыли и сохранения урожая

— Сегодня мы поддерживаем на Юге и в СКФО 41 проект на общую сумму 20 млрд рублей. Безусловно, многие агроинвесторы сразу при закладке садов готовятся и к возведению плодохранилищ «под ключ». Мы поддерживаем их в том числе и льготным долгосрочным финансированием как в рамках федеральной поддержки, так и через совместную с Кавказ.РФ программу, — отметил Анатолий Песенников.