Из зоны СВО в Воронежский зоопарк привезли енотовидных собак

Воронежский зоопарк принимает новых постояльцев. В учреждение доставили четырех енотовидных собак — двух самок и двух самцов. Животные прибыли в зоопарк из зоны СВО. Об этом сообщили в учреждении во вторник, 3 декабря.
— Новые питомцы отнеслись к переселению с особой осторожностью. Такую пугливость зоологи объясняют видовыми особенностями этих животных. Однако вскоре и они будут чувствовать себя как дома! -отметили в зоопарке.
Новое жилье получили еноты-полоскуны Мелвин и Маша, которые являются давними обитателями зоопарка. Их поселили в просторные вольеры. В учреждении отметили, что животные транспортировку перенесли отлично и сразу после заселения начали исследовать новую территорию.
В начале ноября Воронежский зоопарк получил подарки от других зоопарков на прошедший день рождения. Из Пензенского зоопарка на лесную территорию «Червленый Яр» привезли малышку бизона, а из Ростовского зоопарка прибыла молодая самка игрунка.