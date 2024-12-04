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Эксперт Колтовской: упавший астероид не опасен для природы и жителей Якутии

Доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета пояснил, что астероид C0WEPC5 небольшого размера.

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Падение астероида C0WEPC5, которое произошло в Якутии в ночь на среду, не несет опасности для природы и населения. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.

«Сам астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в 100 км от Земли, поэтому опасности для населения и природы он не несет», — сказал он.

Падение астероида произошло 4 декабря в 1:15 по местному времени (19:15 мск 3 декабря). Жители Олекминского, Ленского и Сунтарского районов в южной части Якутии смогли наблюдать за падением астероида C0WEPC5 из-за отсутствия облачности. Как ранее сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, повреждений и пострадавших нет. Силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность.

Уникальность падения этого астероида обусловлена тем, что ученые спрогнозировали точную траекторию и время его падения. В ночь на 4 декабря по всей Якутии распространились многочисленные видеозаписи жителей, снявших явление на камеру.