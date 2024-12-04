Эксперт Колтовской: упавший астероид не опасен для природы и жителей Якутии

Падение астероида произошло 4 декабря в 1:15 по местному времени (19:15 мск 3 декабря). Жители Олекминского, Ленского и Сунтарского районов в южной части Якутии смогли наблюдать за падением астероида C0WEPC5 из-за отсутствия облачности. Как ранее сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, повреждений и пострадавших нет. Силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность.