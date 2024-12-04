Миллион добрых дел совершили жители Ростовской области

— Каждый желающий может сделать доброе дело, рассказать о нем и получить баллы, а затем обменять их на ценные призы. 10 декабря на региональном фестивале «Доброфест» подведут итоги и вручат награды, — рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.