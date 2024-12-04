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Миллион добрых дел совершили жители Ростовской области

В Ростовской области подсчитали, сколько добрых дел совершили жители региона.

Источник: Комсомольская правда

Электронный арт-счетчик на площади Советов в Ростове-на-Дону показал, что жители региона с начала 2024 года совершили уже 1 млн добрых дел, говорится на сайте областного правительства.

Напомним, подсчет оказанной волонтерской помощи по разным направлениям ведут в рамках эстафеты Года добрых дел. Неравнодушие проявил каждый четвертый проживающий на Дону.

— Каждый желающий может сделать доброе дело, рассказать о нем и получить баллы, а затем обменять их на ценные призы. 10 декабря на региональном фестивале «Доброфест» подведут итоги и вручат награды, — рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

Напомним, эстафета представляет собой игровую систему, в которой подсчитывают добрые дела и мероприятия, совершенные с помощью платформы «Добро.рф». К проекту присоединились уже больше 23 тысяч жителей и 1,2 тысячи организаций.

По данным региональных властей, проведение Года добрых дел позволило увеличить количество волонтеров на 73,5 тысячи человек, а количество организаторов — на 2,3 тысячи. Теперь зарегистрировано 245,5 тысячи волонтеров, а также 6,6 тысячи организаторов.

Символ Года добрых дел — ушастый еж, занесенный в Красную книгу Ростовской области.