Эстель, Соломон и Кайс родились в Крыму в последнюю неделю ноября

Наибольшее количество браков также зарегистрировали в Симферополе. Здесь за неделю появилось 18 новых семей. Самыми молодыми новобрачными оказались 18-летний юноша и 20-летняя девушка, а наиболее возрастной парой — 84-летний жених и 68-летняя невеста.