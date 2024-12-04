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Эстель, Соломон и Кайс родились в Крыму в последнюю неделю ноября

Всего на свет появились 350 малышей.

Источник: SevastopolMedia.ru

За последнюю неделю ноября в Крыму на свет появились 350 малышей. Брак заключили 142 пары, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Больше всего детей родилось в Симферополе — 94. Новорождённых мальчиков зарегистрировано 177, девочек — 173. Среди малышей — пять двоен.

Некоторые родители выбрали для своих детей редкие имена — Мая, Селена, Инга, Эстель, Натаниэль, Миррай, Соломон, Кайс, Анис, Иса и Яромир.

Наибольшее количество браков также зарегистрировали в Симферополе. Здесь за неделю появилось 18 новых семей. Самыми молодыми новобрачными оказались 18-летний юноша и 20-летняя девушка, а наиболее возрастной парой — 84-летний жених и 68-летняя невеста.