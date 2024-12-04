Уже с завтрашнего дня из Уфы в Египет можно будет летать чаще

С завтрашнего дня, 5 декабря, увеличится число прямых авиарейсов из Уфы в Шарм-эль-Шейх. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Выполнять новые чартерные рейсы будут авиаперевозчик из Египта Air Cairo вместе с туристическим оператором FUN&SUN. Будут задействованы самолеты Airbus A320, которые способны уместить на своем борту 174 пассажиров.
Вылеты будут происходить каждый понедельник (в 07:45) и четверг (в 04:55). Время в пути составит 5 часов 50 минут.
В аэропорте «Уфа» напомнили, что прямые рейсы из столицы Башкирии в Шарм-эль-Шейх продолжают выполнять авиакомпании «Россия», AZUR Air и Almasria Airlines.
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