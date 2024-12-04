Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже с завтрашнего дня из Уфы в Египет можно будет летать чаще

5 декабря из Уфы в Шарм-эль-Шейх увеличат число прямых авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

С завтрашнего дня, 5 декабря, увеличится число прямых авиарейсов из Уфы в Шарм-эль-Шейх. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Выполнять новые чартерные рейсы будут авиаперевозчик из Египта Air Cairo вместе с туристическим оператором FUN&SUN. Будут задействованы самолеты Airbus A320, которые способны уместить на своем борту 174 пассажиров.

Вылеты будут происходить каждый понедельник (в 07:45) и четверг (в 04:55). Время в пути составит 5 часов 50 минут.

В аэропорте «Уфа» напомнили, что прямые рейсы из столицы Башкирии в Шарм-эль-Шейх продолжают выполнять авиакомпании «Россия», AZUR Air и Almasria Airlines.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.