89 молодых семей получили социальные выплаты на жилье в Иркутске с начала 2024

С начала 2024 в Иркутске 89 молодых семей получили и использовали свидетельства о праве на социальную выплату для покупки или строительство жилья. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, деньги потратили на первоначальный взнос, частичную оплату ипотеки и погашение остатка по ней.
— Социальная выплата предоставляется на безвозмездной основе, воспользоваться ею можно один раз. Приоритетное право имеют многодетные семьи, а также молодые семьи, в которых один или оба супруга, либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в специальной военной операции, — сообщили в департаменте жилищной политики администрации города.
Напомним, такую поддержку оказывают с 2005, за эти годы улучшили жилищные условия более 2100 семей. В 2024 деньги получают в зависимости от состава семьи, от 900 тысяч до более 2,5 миллиона. Попасть в программу есть возможность у платежеспособных пар, которые нуждаются в жилье и имеют российской гражданство. Возраст не должен превышать 35 лет.