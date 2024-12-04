89 молодых семей получили социальные выплаты на жилье в Иркутске с начала 2024

Напомним, такую поддержку оказывают с 2005, за эти годы улучшили жилищные условия более 2100 семей. В 2024 деньги получают в зависимости от состава семьи, от 900 тысяч до более 2,5 миллиона. Попасть в программу есть возможность у платежеспособных пар, которые нуждаются в жилье и имеют российской гражданство. Возраст не должен превышать 35 лет.