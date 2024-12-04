Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя

По ее словам, цветам не страшны заморозки, а даже наоборот — полезны.
«Сейчас наступило самое благоприятное время для высадки тюльпанов и нарциссов, которые как раз нужно высаживать под заморозки, под снегопады, для того, чтобы было более пышное цветение луковичных растений».
Это же касается крокусов и гиацинтов, добавила она.
«Они всегда высаживаются в декабре, после первых заморозков», — уточнила Бороненко.
Хотя в Крыму снег нечастое явление, на хорошее развитие цветов это не повлияет, отметила эксперт.
«Им это не помешает, они как раз пройдут закалку небольшими нашими заморозками, и первые росточки они дадут в первые теплые дни февраля — начала марта», — уточнила она.
Бороненко отметила, что в весенние праздники, в том числе Дня освобождения Симферополя и Дня Победы, тюльпаны радуют жителей и гостей крымской столицы на городских клумбах.
В средине апреля, после того как весенние сорта отцветут, их выкапывают, тогда на их место «переезжают» летние цветы — петунии, бегонии, сальвии и другие.
«Маргаритки обладают не таким пышным цветением. У них более мелкий цветок, но для городского озеленения, для серой еще мартовской погоды мы высаживаем виолу, которая имеет больший диаметр цветка, больше красок, насыщенности на городских клумбах», — рассказала Бороненко.
Впрочем, маргаритки и незабудки тоже украсят городской ландшафт летом, отметила эксперт. Они появятся и в кашпо, и на клумбах.
Также в крымской столице нередко высаживают канны, но в этом году, по словам Бороненко, они намного меньше размером.
«Это связано с погодными условиями. Очень большое повышение температуры и долгое отсутствие природных осадков, они всегда дают любому растению больше жизненных сил», — пояснила она.
В этом году на клумбах города появилось капельное орошение, добавила Бороненко.
«У нас появилось капельное орошение на площади Ленина, в конце года завершили работы по установке его в сквере Победы, в сквере Семинарском и на бульваре Франко. Это первые маленькие шаги, мы постепенно будем переходить к этой системе полива для сохранения фонда зеленых насаждений в городе», — рассказала она.
Оптимальными деревьями для украшения городских улиц станут липы и клены, добавила Бороненко. По ее словам, они хорошо приживаются и отлично чувствуют себя в крымском климате. Кроме того, эти деревья выдерживают объем пыли и другие негативные воздействия благодаря своим специфическим листьям.
«Если это высадка вдоль улично-дорожной сети, она какой-то процент пыли и выхлопных газов выдерживает на себе и не дает им пройти дальше к жилым домам. К тому же, липа — это прекрасное цветение в июне — начале июля. И клен, и липа очень хорошо формируются, что не дает им возможности вырастать в провода», — подытожила Бороненко.
Ранее в симферопольском парке имени Гагарина высадили 136 саженцев павловнии. Из растений создали арт-объект в виде двух сердец. Площадь посадки составила более гектара. В Крыму это первый опыт использования павловнии в городском озеленении. В ближайшие годы специалисты будут внимательно следить за ростом и развитием деревьев.