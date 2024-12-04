Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя

«У нас появилось капельное орошение на площади Ленина, в конце года завершили работы по установке его в сквере Победы, в сквере Семинарском и на бульваре Франко. Это первые маленькие шаги, мы постепенно будем переходить к этой системе полива для сохранения фонда зеленых насаждений в городе», — рассказала она.