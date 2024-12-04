«На первичный прием врача 25 минут, на консультацию врача с ученой степенью 60 минут». Минздрав Беларуси назвал нормы времени на платные консультации и прием врачей

Сообщается, что документ был разработан с целью совершенствования действующих нормативных актов для расчета тарифов на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачами-специалистами. Говорится, что были также актуализированы нормы расхода материалов при учете практики их применения. Кроме того, были переработаны характеристики на платные медуслуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов.