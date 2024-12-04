«На первичный прием врача 25 минут, на консультацию врача с ученой степенью 60 минут». Минздрав Беларуси назвал нормы времени на платные консультации и прием врачей

Минздрав определил время на платные консультации и прием врачей в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Во вторник, 3 декабря, ведомство ограничило тарифы на платные приемы врачей для всех юрлиц. Согласно постановлению № 166 от 16 ноября, также были установлены нормы времени, ведения расхода материалов на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов, которые оказываются юридическими лицами, вне зависимости от их формы собственности, подчиненности и индивидуальными предпринимателями.
Сообщается, что документ был разработан с целью совершенствования действующих нормативных актов для расчета тарифов на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачами-специалистами. Говорится, что были также актуализированы нормы расхода материалов при учете практики их применения. Кроме того, были переработаны характеристики на платные медуслуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов.
Так, были установлены следующие нормы времени. Уточняется, что на первичный прием врача-специалиста отводится 25 минут, а на повторный — 15 минут. Сказано, что на консультацию врача специалиста с квалификационной категорией определили 30 минут. На консультацию для врачей специалистов с ученой степенью, ученым званием, академическим ученым званием установили 60 минут.
В Минздраве акцентировали внимание на том, что указанное постановление не распространяется на прием (консультации) врачей-стоматологов.
Ранее Минздрав установил тарифы на платные прием и консультацию врача в Беларуси: «Первичный прием у профессора до 52 рублей, консультации у врачей — от 42 до 85 рублей».
Тем временем Минздрав сказал, что более 500 белорусов пострадали от первых гололедных травм.