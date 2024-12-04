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В Молдове врач скорой помощи на вызове ругалась матом и оскорбляла родных пациентки: Глава Минздрава комментирует ситуацию и грозит увольнением неадекватному медику

Этот случай произошёл в Яловенском районе.

Источник: Комсомольская правда

Социальные сети облетело видео, где врач «скорой помощи» ведёт себя неадекватно. Этот случай произошёл в Яловенском районе. Врачу не понравились родственники больного. «Героиня» видео истерично ругалась, в том числе и матом. Причём, при пациентах.

«Чтобы стать хорошим врачом надо любить людей, чтобы любить людей, надо в каждом видеть себя. Врач без сострадания, это всего лишь холодный ремесленник», прокомментировал в социальных сетях ситуацию другой врач, которому, наверно, было стыдно за поведение коллеги.

Свой комментарий в ФБ оставила и глава Минздрава Алла Немеренко:

"Сообщаю, что мне известно о происшествии и мы начали служебное расследование.

Поведение, продемонстрированное врачом, недостойно медицинского работника, и мы его решительно осуждаем.

Я обратилась с требованием о его увольнении.

Несмотря на все условия, с которыми сталкиваются медицинские работники скорой помощи в работе, образование, культура, достоинство, сочувствие и уважение к пациентам — это качества, которые остаются базовыми, и мы будем их постоянно продвигать".

Осталось выяснить, что именно довело медицинского работника до состояния истерии. Ведь это не первый случай, когда врачи срываются на пациентах и их родственниках.

медицина