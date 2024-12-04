В Молдове врач скорой помощи на вызове ругалась матом и оскорбляла родных пациентки: Глава Минздрава комментирует ситуацию и грозит увольнением неадекватному медику

«Чтобы стать хорошим врачом надо любить людей, чтобы любить людей, надо в каждом видеть себя. Врач без сострадания, это всего лишь холодный ремесленник», прокомментировал в социальных сетях ситуацию другой врач, которому, наверно, было стыдно за поведение коллеги.