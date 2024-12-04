Жители дома № 45 по улице Камала — мэру Казани: «Вы — человек слова!»

Ранее территория площадью почти 3,3 тыс. кв.м перед домом № 45 была занята двумя рядами гаражей и аварийными деревьями. В прошлом году, когда мэр Ильсур Метшин приезжал проверять итоги капитального ремонта дома, жители попросили обустроить на этом участке сквер. «Не только большими парками едины, например, “Елмаем”, бульваром на улице Серова или Чайковыми озерами, но и такими маленькими скверами, которые очень важны для жителей. Они создают зеленый каркас Казани», — оценил проделанную работу Ильсур Метшин.
Благоустройство велось на средства группы компаний «Новастрой», которая по соседству возводит жилой комплекс. Архитекторы активно общались с жителями при разработке проекта общественного пространства. Совместно был выбран дизайн малых архитектурных форм и месторасположение парковки.
Работы по благоустройству сквера начались в июле. Совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов и префектурой «Старый город» удалось снести гаражи. Затем площадку очистили от аварийных деревьев, на которые жаловались жители. Здоровые растения — ели, ольху и рябины — сохранили. Чтобы восполнить озеленение, в сквере уложили газон на площади 2,5 тыс. кв.м, высадили 42 дерева (ивы, березы, яблони, рябины), 39 кустов сирени и калины. Также здесь появилась однорядная живая изгородь из 560 кустов дерена сибирского.
«Помню, раньше здесь были ржавые гаражи, а сейчас — благоустроенный сквер. Рядом скоро достроится дом, строительный шум прекратится, весной деревья распустятся, и здесь будет уютный тихий уголок».
В зоне отдыха для жителей установили три гамака, четыре шезлонга и три скамейки. На спортивной площадке оборудовали зону для воркаута с тренажером «Рукоход». Для детей сделали площадку с песчаным покрытием, качелями и парой слуховых труб. В сквере установили 12 урн и 22 антивандальных парковых светильника, а почти в центре поставили кадку, в которой желающие смогут высаживать растения.
Вдоль пространства организовали парковку на 16 мест, а в самом сквере по протоптанным тропам уложили бетонные дорожки общей длиной почти 1 км.
Директор ГК «Новастрой» Денис Самарин отметил участие местных жителей, самой активной была старшая по дому Людмила Фролова, она не смогла присутствовать на встрече с мэром из-за болезни. Именно благодаря ей дом № 45 капитально отремонтировали — женщина обращалась к Ильсуру Метшин с такой просьбой на приеме граждан.
«Спасибо, что подарили нам такой замечательный сквер. Вы — человек слова! В том году, когда принимался этот дом, нам обещали сквер. И обещание сдержали», — обратилась к Ильсуру Метшину жительница Айсылу Сиразетдинова. К ней присоединилась соседка Аксинья Угушева, которая рассказала мэру, что строители работали почти без перерывов. Глава города передал привет старшей по дому и пожелал ей скорейшего выздоровления.
Всего в Казани за год благоустроили 19 общественных пространств общей площадью почти 42 га. Рекордный объем работ удалось выполнить благодаря подготовке к проведению Игр и саммита БРИКС, реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и выделению средств из бюджета республики.
В ходе благоустройства в парках высадили свыше 2 тысяч деревьев, 57 тыс. кустарников и многолетников, а система автополива протянулась на 52 км. Рабочие уложили порядка 114 км покрытий, установили 5,3 тыс. светоточек — общая протяженность сетей освещения составила почти 53 км. Пространства украсили свыше 1,2 тыс. малых архитектурных форм — только скамеек насчитывается около 500. А на 13 детских и спортивных площадках разместили 179 элементов.
В осмотре сквера приняли участие глава администрации Вахитовского и Приволжского района Альберт Салихов, префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов и другие.
Камила Вильданова.