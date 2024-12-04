Жители дома № 45 по улице Камала — мэру Казани: «Вы — человек слова!»

«Спасибо, что подарили нам такой замечательный сквер. Вы — человек слова! В том году, когда принимался этот дом, нам обещали сквер. И обещание сдержали», — обратилась к Ильсуру Метшину жительница Айсылу Сиразетдинова. К ней присоединилась соседка Аксинья Угушева, которая рассказала мэру, что строители работали почти без перерывов. Глава города передал привет старшей по дому и пожелал ей скорейшего выздоровления.