В Башкирии повысят взносы на капремонт домов

В Башкирии в 2025 году могут увеличить размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова на заседании профильного комитета в Госсобрании РБ.
К руководителю МинЖКХ обратился депутат Юлай Кидрасов с вопросом о разнице в суммах взносов в регионах ПФО. Например, в Башкирии с 2022 года за 1 кв. м жильцы платят по 7,78 ₽, в Свердловской области — 14,8 ₽, в Татарстане — меньше 7 ₽
Ирина Голованова отметила, что сейчас идут обсуждения и подсчеты.