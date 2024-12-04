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В Башкирии повысят взносы на капремонт домов

МинЖКХ анонсировало повышение во время заседания профильного комитета в Госсобрании.

В Башкирии в 2025 году могут увеличить размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова на заседании профильного комитета в Госсобрании РБ.

К руководителю МинЖКХ обратился депутат Юлай Кидрасов с вопросом о разнице в суммах взносов в регионах ПФО. Например, в Башкирии с 2022 года за 1 кв. м жильцы платят по 7,78 ₽, в Свердловской области — 14,8 ₽, в Татарстане — меньше 7 ₽

Ирина Голованова отметила, что сейчас идут обсуждения и подсчеты.

ЖКХ