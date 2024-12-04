Медики советуют не беременеть в первые два года после лечения онкозаболевания

Кажется, что рак и беременность — несвязанные понятия. Однако онкологические заболевания стали возникать все чаще и у разных категорий пациентов. Большой роли не играет ни возраст, ни пол, ни какой-либо статус. Кроме того, в период ожидания малыша в организме женщины происходит множество трансформаций. Меняется и гормональный фон, что может стать причиной развития злокачественных новообразований. Согласно работам ученых, для благоприятного развития рака при беременности нужно повышение некоторых гормонов.
По данным научных исследований было выявлено, что беременность не повышает риск развития рецидива ранее перенесенного онкологического заболевания. Но врачи советуют: не беременеть в первые два года после лечения. Дело в том, что как раз в этот период риск возврата болезни наиболее высокий.
Как отметили в Воронежском областном онкодиспансере, варианты лечения беременной пациентки подбирается индивидуально, решением консилиума врачей в зависимости от локализации и стадии заболевания. Тактика специалистов направлена на то, чтобы максимально помочь женщине и при этом минимально навредить плоду.
— Диагностикой рака при беременности является диспансеризация и посещение гинеколога минимум раз в год. Сдача всех необходимых анализов до планирования беременности поможет позаботиться о здоровье будущего ребенка, — отметили сотрудники онкодиспансера.
Материалы подготовлены в рамках информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».