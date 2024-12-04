Медики советуют не беременеть в первые два года после лечения онкозаболевания

Кажется, что рак и беременность — несвязанные понятия. Однако онкологические заболевания стали возникать все чаще и у разных категорий пациентов. Большой роли не играет ни возраст, ни пол, ни какой-либо статус. Кроме того, в период ожидания малыша в организме женщины происходит множество трансформаций. Меняется и гормональный фон, что может стать причиной развития злокачественных новообразований. Согласно работам ученых, для благоприятного развития рака при беременности нужно повышение некоторых гормонов.