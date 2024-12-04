Одну полосу Борского моста откроют в начале декабря

Одну полосу Борского моста в Нижегородской области откроют в начале декабря. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в ГКУ НО «ГУАД».
Сейчас работы на мосту идут круглосуточно. Днем силы преимущественно задействованы на ремонте плиты проезжей части, а ночью — в подмостовой ж/д зоне. Ремонт идет по графику. Полное его завершение запланировано до 28 ноября 2025 года.
Отремонтированную половину моста, одну из полос, планируют открыть в первой декаде декабря. При этом сохранится трехполосное движение без реверса по новой переправе — две полосы на выезд, одна на въезд.
«О дате открытия движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, с 26 марта 2024 года старый Борский мост закрыт на капремонт. Движение автомобильного транспорта сейчас осуществляется по новому мосту с использованием реверсивной полосы. Водителям доступны по одной основной полосе в каждую сторону, а при включении зеленого сигнала светофора разрешен выезд на центральную — реверсивную полосу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту вновь изменится с 1 декабря.