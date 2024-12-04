Одну полосу Борского моста откроют в начале декабря

Напомним, с 26 марта 2024 года старый Борский мост закрыт на капремонт. Движение автомобильного транспорта сейчас осуществляется по новому мосту с использованием реверсивной полосы. Водителям доступны по одной основной полосе в каждую сторону, а при включении зеленого сигнала светофора разрешен выезд на центральную — реверсивную полосу.