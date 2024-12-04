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Руководителя Уфимского техникума железнодорожного транспорта оштрафовали из-за нарушения сбора отходов

Директора Уфимского техникума ж/д транспорта оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директора Уфимского техникума железнодорожного транспорта привлекли к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами производства и потребления. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уфимская транспортная прокуратура выяснила, что в учреждении не соблюдались требования по охране окружающей среды при сборе и накоплении отходов. Их складывали на местах, которые не были специально для этого обустроены.

Руководителю техникума внесли представление, также его оштрафовали на десять тысяч рублей. По требованию прокурора была организована работа по сбору и хранению отходов.

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