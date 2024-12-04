Прямые авиарейсы планируют запустить из Калмыкии в Петербург в 2025 году

К слову, аэропорт Элисты стал первый, который возобновил работу в условиях спецоперации. Напомним, два года назад власти приняли решение временно закрыть 12 воздушных гаваней на юге и в центральной части России. Соответствующие ограничения в вышеуказанном городе сняли 3 мая.