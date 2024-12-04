Прямые авиарейсы планируют запустить из Калмыкии в Петербург в 2025 году. Это станет возможным благодаря программе субсидирования региональных перевозок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики.
— Участие Республики Калмыкия в программе субсидирования региональных перевозок позволит в следующем году закрепить в маршрутной сети аэропорта Элисты такие новые внутренние направления, как Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ, — говорится в ответе на запрос агентства.
К слову, аэропорт Элисты стал первый, который возобновил работу в условиях спецоперации. Напомним, два года назад власти приняли решение временно закрыть 12 воздушных гаваней на юге и в центральной части России. Соответствующие ограничения в вышеуказанном городе сняли 3 мая.
Напомним, ранее стало известно, что авиашаттлами Москва-Петербург воспользовались 2 миллиона пассажиров. Самолеты этого типа летают каждые 15−30 минут.