Разработан уникальный спортивный кардиограф

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Уникальный спортивный кардиограф, который с помощью Bluetooth позволяет во время тренировок передавать сигнал от сердца без задержек, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Обычные кардиографы, спортивные кардиодатчики, пульсометры в основном одноканальные, они передают сигнал на старой версии Bluetooth 2.0 с задержкой и на короткое расстояние. Наш кардиограф трехконтактный, кроме этого, в нем используется модуль Bluetooth 4.0 версии», — цитирует пресс-служба разработчика Ярослава Скоробогатова.
Он добавил, что в будущем планируется внедрить в устройство искусственный интеллект. «Тогда кардиограф будет реагировать на малейшие изменения, что в разы повысит эффективность тренировок».
Разработчик и его команда уверены, что устройство получит широкое применение не только среди любителей спорта, но и врачей — для реабилитации пациентов с помощью лечебной физкультуры. До новой версии спортивного кардиографа — с учетом доработки — осталось примерно полтора года. Проект уже получил положительные отзывы в рамках акселерационной программы НГТУ, которая реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ».
В пресс-службе отметили, что разработка поможет тем, кто ведет здоровый образ жизни, во время тренировок. Кардиограф позволяет передавать сигнал от сердца в реальном времени, а значит — обеспечивать точный контроль за работой организма во время тренировки.