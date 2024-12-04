Разработан уникальный спортивный кардиограф

Разработчик и его команда уверены, что устройство получит широкое применение не только среди любителей спорта, но и врачей — для реабилитации пациентов с помощью лечебной физкультуры. До новой версии спортивного кардиографа — с учетом доработки — осталось примерно полтора года. Проект уже получил положительные отзывы в рамках акселерационной программы НГТУ, которая реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ».