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Минни из (G)I-DLE дебютирует сольно в следующем году

Участница женской K-pop-группы (G)I-DLE Минни выпустит сольный альбом в середине января 2025 года. Об этом сообщило агентство певицы CUBE Entertainment. Какое название получит пластинка и сколько треков в нее войдет, пока неизвестно.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы (G)I-DLE Минни выпустит сольный альбом в середине января 2025 года. Об этом сообщило агентство певицы CUBE Entertainment. Какое название получит пластинка и сколько треков в нее войдет, пока неизвестно.

Минни станет четвертой участницей (G)I-DLE, дебютировавшей отдельно от коллектива. До этого свои сольные проекты представили Соен, Юци и Миен.

Новость о грядущем альбоме Минни появилась спустя несколько дней после того, как стало известно, что все пять девушек из группы продлили свои контракты с лейблом, пишет Soompi.

Ранее (G)I-DLE выпустили седьмой мини-альбом I SWAY (2024), состоящий из четырех песен. На трек Klaxon также вышел клип.