Алматы обновляет дворы и скверы по инициативам горожан

В Ауэзовском районе обновлению подлежат 41 двор. Работы включают озеленение, установку современных детских и спортивных площадок, что уже высоко оценили местные жители. «Теперь есть, где гулять с детьми. Всё сделано для удобства», — рассказала жительница района Алия Есболганова.
В Жетысуском районе реализуются 34 проекта, включая ремонт парков, обустройство дворов и установку систем автополива. «Наш двор преобразился — теперь чисто и уютно, а клумбы радуют глаз цветами. Спасибо за внимание к нашим просьбам».
На реализацию программы в 2024 году выделено 18,8 млрд тенге, что на 45% больше, чем в прошлом году. Эти средства позволяют воплощать в жизнь идеи горожан, делая Алматы комфортным и красивым.