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Алматы обновляет дворы и скверы по инициативам горожан

В Алматы активно реализуются более 300 инициатив в рамках проекта «Бюджет народного участия», направленных на благоустройство дворов, скверов и создание зон отдыха, сообщает El.kz со ссылкой на акимат южной столицы.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

В Ауэзовском районе обновлению подлежат 41 двор. Работы включают озеленение, установку современных детских и спортивных площадок, что уже высоко оценили местные жители. «Теперь есть, где гулять с детьми. Всё сделано для удобства», — рассказала жительница района Алия Есболганова.

В Жетысуском районе реализуются 34 проекта, включая ремонт парков, обустройство дворов и установку систем автополива. «Наш двор преобразился — теперь чисто и уютно, а клумбы радуют глаз цветами. Спасибо за внимание к нашим просьбам».

отметила Виктория Туганбаева, жительница района.

На реализацию программы в 2024 году выделено 18,8 млрд тенге, что на 45% больше, чем в прошлом году. Эти средства позволяют воплощать в жизнь идеи горожан, делая Алматы комфортным и красивым.

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