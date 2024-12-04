Лукашенко сказал жителям Брестской области о продуктах, известных в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 декабря, в среду, поздравил жителей Брестской области с 85-летием с момента ее образования и сказал, что продукты региона знают в десятках стран мира. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
Глава государства в поздравлении назвал Брестскую область самым западным регионом страны, добавив, что это земля с уникальной историей, богатейшим культурно-духовным наследием, где испокон веков жили трудолюбивые и талантливые люди.
Президент Беларуси заметил, что Брестская область, которая была образована после воссоединения территории Беларуси в единую республику, в годы Великой Отечественной войны была настоящим форпостом огромного государства. Он также подчеркнул, что знаменитая Брестская крепость-герой навсегда останется символом мужества, беззаветной преданности Родине.
По словам Александра Лукашенко, в мирное время область в рекордные сроки смогла восстановить народное хозяйство, заложить прочный фундамент нынешних успехов. Он отметил, что умелое использование природных ресурсов, производственная, техническая дисциплина, а также внедрение самого передового опыта помогают Брестской области удерживать лидирующие позиции в Беларуси по многим показателям.
— Натуральные, вкусные и полезные продукты региона знают и любят в десятках государств мира. Хорошими темпами развиваются промышленность, медицина, растет культурная и туристическая привлекательность, — уточнил президент.
Он обратил внимание на то, что все перечисленное является закономерным результатом труда жителей региона. Глава государства выразил убеждение в том, что и далее жители Брестской области будут делать все возможное для того, чтобы родной край был красивым, комфортным для жизни.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к жителям Гродненщины, назвав визитную карточку области: «Жить в согласии со всеми».
А еще глава государства подписал указ о внесении изменений в Договор о ЕАЭС.
Тем временем в Беларуси редакции госСМИ будут сообщать чиновникам про критические материалы.