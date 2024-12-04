Как подобрать шапку? Четыре совета от омского стилиста

Головной убор — это аксессуар, который многие не любят. Однако в −30 градусов омичкам ничего не остаётся, как достать шапку потеплее. Тем не менее её можно выбрать так, чтобы и голова не замёрзла, и глазу было приятно. Попросили омского имидж-стилиста Ксению Прошлакову поделиться полезными лайфхаками для выбора этого аксессуара.
Стилист отмечает, что люди, которые не любят шапки, делятся на два типа: на тех, кто действительно их не любит, и тех, кто не умеет их выбирать. Всё зависит от разных факторов, но есть и универсальные правила.
Сначала пуховик — потом шапка.
Перед тем как приступить к выбору, лучше всего сперва определиться с верхней одеждой. На примерку можно прийти в том, что вы планируете носить всю зиму, и уже к этому образу подбирать головной убор.
«Если вы в летней одежде будете подбирать шапку, то будете смотреться странно в любом случае. Либо наоборот: шапка будет выглядеть классно, но когда вы наденете головной убор с зимним комплектом, то разочаруетесь. Не стоит примерять шапку при “полном параде”: накрученной, накрашенной, с макияжем. Красиво, конечно, но когда девушка надевает эту же шапку с чистым лицом и хвостом, головной убор уже смотрится иначе», — отмечает Ксения.
В целом, рассматривать в качестве верхней одежды можно не только пуховик. Например, присмотреться можно к шубе или дублёнке и отталкиваться в выборе шапки от образа с этими элементами гардероба. О том, как выбрать зимние вещи, мы рассказывали ранее.
Цвет — это важно.
Для выбора шапки необходимо учитывать сочетание её цвета с верхней одеждой. Стилист отмечает, что в идеале головных уборов должно быть несколько: к базовому пуховику спокойных оттенков можно подобрать одну неброскую шапку и одну яркую.
«Можно создавать разные образы по настроению, не имея несколько пуховиков. Лучше взять одну шапку потоньше, другую потолще, посмотреть разные текстуры или добавить помпон. Если вы выбрали пуховик нейтральных оттенков, например, бежевый, серый, зелёный, модный сейчас цвет марсала, то шапку можно подобрать в более интересных оттенках. К примеру, цвета пыльной розы», — рассказывает стилист.
Если не шапка, то что?
Сейчас головной убор можно найти любой формы, текстуры и цвета. Но если шапка всё-таки не ваш вариант, то можно присмотреться к альтернативам.
«Есть множество вариантов: кожаные и стёганые платки, отдельные капюшоны, снуды. Если вы не любите шапки, то можно просто купить отдельную манишку с капюшоном и радоваться жизни», — подчёркивает стилист.
Знать свой масштаб.
В Сети можно найти немало изображений, где в ряд нарисованы разные формы лица и приведены рекомендации, как их использовать, чтобы подобрать элементы гардероба. Стилист отмечает, что опираться на это не стоит — не факт даже, что вы найдёте в таких карточках свою форму лица. Вместо этого, можно обратить внимание на то, как шапка смотрится на вас относительно вашего лица и остальных вещей.
«Людям сложно самим себя оценивать. Глядя в зеркало, человек не поймёт, средний у него лоб или нет — для него он нормальный. Вместо этого лучше ориентироваться на масштаб лица и всего тела. Масштабы — это соотношения размеров одного к другому. Если у вас тонкие черты лица, а вы выбираете объёмную по фактуре шапку, то может смотреться комично: маленькое личико и огромная шапка. Если наоборот, крупное лицо и тонкая шапка, то это только подчеркнёт объёмы», — отмечает Ксения.
На примерке важно взять много разных шапок: по фактуре, цвету, текстуре. И выбрать ту, которая смотрится именно с вашим лицом гармоничнее всего. Образ не должен вызывать дискомфорт и чувство, что «что-то не так».
«Мы все очень разные, и говорить о какой-то универсальной шапке сложно. Можно начать примерку с нейтральных оттенков. Когда вы найдёте неброский головной убор, то яркую и необычную шапку выбрать будет легче», — рекомендует фэшн-эксперт.