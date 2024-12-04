Как подобрать шапку? Четыре совета от омского стилиста

«Людям сложно самим себя оценивать. Глядя в зеркало, человек не поймёт, средний у него лоб или нет — для него он нормальный. Вместо этого лучше ориентироваться на масштаб лица и всего тела. Масштабы — это соотношения размеров одного к другому. Если у вас тонкие черты лица, а вы выбираете объёмную по фактуре шапку, то может смотреться комично: маленькое личико и огромная шапка. Если наоборот, крупное лицо и тонкая шапка, то это только подчеркнёт объёмы», — отмечает Ксения.