В Волгограде празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Как сообщили в Волгоградской епархии, в этот день вспоминается событие, когда трехлетняя Дева Мария была приведена в Иерусалимский храм для посвящения Богу.
Согласно преданию, маленькая Мария, чудесным образом преодолев высокие ступени храма, предстала перед первосвященником, которым, как считается, был праведный Захария, чей сын Иоанн Предтеча позже крестил Иисуса Христа.
Примечательно, что праведный Захария по внушению свыше разрешил войти Марии в Святая святых, куда мог заходить только первосвященник и только раз в году. Необыкновенному событию удивились все, кто был в то время в храме.
Сейчас верующие почитают Богородицу как покровительницу всех матерей, обращаясь к ней с молитвами о спасении, утешении и здравии.