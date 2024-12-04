Мэр Иркутска поручил подрядчикам ускорить уборку улиц из-за жалоб жителей

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил усилить работу по уборке улиц из-за того, что в социальных сетях посыпалось много жалоб. Только за три дня их количество выросло до 200. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, люди недовольны управляющими компаниями, которые отвечают за придомовые территории на Постышева, Ямской, Седова, Байкальской и других улицах.