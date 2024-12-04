В Сириусе частично запретят движение электросамокатов

Прежде всего, ограничения коснутся недавно обустроенных общественных пространств и пешеходных аллей. Одной из ключевых зон, которую освободят от электросамокатов в марте 2025 года вообще убери лапы, станет новый ландшафтный парк «Музыкальный сад».



Кроме того, ограничения коснутся и Олимпийского парка. Там движение электросамокатов будет разрешено только на специально выделенных участках.



А для ряда улиц и зон будет ограничена разрешенная скорость передвижения СИМ. Данное решение принял Совет федеральной территории Сириус. Оно направлено на поддержание комфортной городской среды, обеспечение безопасности, а также снижение аварийности и травматизма.