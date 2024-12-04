Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дороге в Башкирии чуть не разбился насмерть в перевернувшемся самосвале 22-летний шофер

В Башкирии едва не погиб молодой водитель самосвала Shacman.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 декабря, в Кугарчинском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузового транспорта. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 113 километре дороги Старосубхангулово-Мраково. Согласно предварительным данным, 22-летний местный житель за рулем самосвала Shacman не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. К счастью, шофер не пострадал.

На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других служб. Подробности происшествия уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.