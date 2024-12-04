На дороге в Башкирии чуть не разбился насмерть в перевернувшемся самосвале 22-летний шофер

Сегодня, 4 декабря, в Кугарчинском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузового транспорта. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла на 113 километре дороги Старосубхангулово-Мраково. Согласно предварительным данным, 22-летний местный житель за рулем самосвала Shacman не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. К счастью, шофер не пострадал.
На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других служб. Подробности происшествия уточняются.
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