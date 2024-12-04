Бастрыкин потребовал доклад об избитом нижегородце

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом нападении на нижегородца. Об этом сообщил Информационный центр СКР.
По информации ведомства, 1 декабря в ходе дорожного конфликта несколько мужчин неславянской внешности избили автомобилиста, а после этого скрылись с места преступления. В региональном СУ СКР завели уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о результатах расследования.