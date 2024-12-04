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Бастрыкин потребовал доклад об избитом нижегородце

Несколько мужчин избили автомобилиста в ходе дорожного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом нападении на нижегородца. Об этом сообщил Информационный центр СКР.

По информации ведомства, 1 декабря в ходе дорожного конфликта несколько мужчин неславянской внешности избили автомобилиста, а после этого скрылись с места преступления. В региональном СУ СКР завели уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о результатах расследования.

СК