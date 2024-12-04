Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке

«Степень готовности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке составляет 99%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года. Объект предусматривает универсальный зал, зал для борьбы, зал для занятий аэробикой, тренажерный зал и другие», — сказано в сообщении профильного министерства.
Уточняется также, что новый комплекс оборудован, в том числе, для занятий спортом маломобильных групп населения.
Объект площадью почти 3,4 тысячи «квадратов» возводят по улице Коммунальная в рамках нацпроекта «Демография», его стоимость составляет 337 млн рублей, а пропускная способность — 300 человек в смену.
В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей, сообщала министр спорта республики Ольга Торубарова. По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском.