Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке

В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей, сообщала министр спорта республики Ольга Торубарова. По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском.