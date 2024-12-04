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67 остановочных пунктов Ленинградской области получат новые названия

Новые наименования вступят в силу 15 декабря 2024 года.

Ряд остановочных пунктов Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Ленинградской области будет переименован. Об этом сообщили в ОЖД.

Так, 67 остановочных пунктов Ленинградской области получат новые названия. Остановкам присвоят названия, основанные на топографическом, историческом и культурном наследии местности, где они расположены.

Новые наименования вступят в силу 15 декабря 2024 года. Ознакомиться со списком новых названий можно тут.

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