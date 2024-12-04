Холодный атмосферный фронт в Челябинской области вернет декабрь к климатической норме

По информации синоптиков, 5 декабря с северо-запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. И его прохождение будет сопровождаться небольшими осадками.
В четверг в регионе облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с.
«Температура воздуха предстоящей ночью минус 3−8, при прояснении — до 14 градусов, завтра днем — от минус 4 до плюс 1», — рассказали в Челябинском ЦГМС.
Непосредственно в Челябинске 5 декабря ночью без существенных осадков, минус 4−6 градусов, днем прогнозируется небольшой снег и от минус до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, завтра днем порывы до 12 м/с.