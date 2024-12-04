Холодный атмосферный фронт в Челябинской области вернет декабрь к климатической норме

В четверг в регионе облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с.