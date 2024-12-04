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Холодный атмосферный фронт в Челябинской области вернет декабрь к климатической норме

Холодный атмосферный фронт в Челябинской области вернет декабрь к климатической норме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 79% 767 мм рт. ст. +2°

По информации синоптиков, 5 декабря с северо-запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. И его прохождение будет сопровождаться небольшими осадками.

В четверг в регионе облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с.

«Температура воздуха предстоящей ночью минус 3−8, при прояснении — до 14 градусов, завтра днем — от минус 4 до плюс 1», — рассказали в Челябинском ЦГМС.

Непосредственно в Челябинске 5 декабря ночью без существенных осадков, минус 4−6 градусов, днем прогнозируется небольшой снег и от минус до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с, завтра днем порывы до 12 м/с.