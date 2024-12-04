Калининградские врачи провели уникальные операции по подкожной имплантации устройств для сердца. Такие вмешательства в регионе выполнили впервые. Об этом сообщается на странице калининградского кардиоцентра «ВКонтакте».
Специалисты имплантировали пяти пациентам с угрожающими аритмиями подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы. Ещё три вмешательства выполнят до конца года.
«Эти новейшие устройства помогают предотвращать внезапную сердечную смерть у пациентов с высокими рисками желудочковых аритмий. Высокотехнологичный прибор умеет отличать жизнеугрожающую аритмию от других видов, и его действие нацелено на терапию именно опасной аритмии», — рассказала заместитель главного врача кардиоцентра Анжелика Постол.
В учреждении отметили, что подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы — это дополнение к той работе, которую ведут уже много лет. Ежегодно в центре имплантируют 70−90 высокотехнологичных устройств, но только внутрисосудистым способом. «Теперь же сможем оказывать помощь более широкому кругу больных. В том числе, имплантация новых устройств показана молодым пациентам, нуждающимся в долговременной защите», — сообщили в кардиоцентре.