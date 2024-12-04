В Русском доме в Ташкенте готовятся к празднованию юбилея Великой Победы

В этот же день особыми гостями Русского дома стали близкие родственники шести узбекистанцев, ветеранов ВОВ, которым передали памятные медали «80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков». К сожалению, эти герои не дожили до сегодняшнего дня, но их имена вошли в историю. Это Назар Шеров (1925 г. р., Бухарская область), Вафо Бахрамов (1925 г. р., Навоийская область), Бекназар Караев (1923 г. р., Навоийская область), Хайит Мусаев (1925 г. р., Сурхандарьинская область), Кора Тешабоев (1922 г. р., Ферганская область) и Вапа Искандаров (1925 г. р., Хорезмская область).