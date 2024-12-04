На вечерней дороге житель Башкирии погиб под колесами фургона

Вчера вечером, 3 декабря, в Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Трагедия случилась на третьем километре дороги Таваканово-Воскресенское. Согласно предварительным данным, 60-летний водитель Volkswagen Multivan сбил 53-летнего пешехода, который шел по ходу движения в одежде без световозвращающих элементов. В результате происшествия мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался на месте.
По факту происшествия началось разбирательство.
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