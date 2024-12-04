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Жителя Кузбасса задержали за курение на борту самолета из Иркутска в Новосибирск

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске транспортные полицейские задержали 46-летнего кемеровчанина, который нарушил правила безопасного поведения во время полета из Иркутска. Мужчина закурил прямо в туалетной комнате воздушного судна, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО, в отношении фигуранта сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).