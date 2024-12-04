Жителя Кузбасса задержали за курение на борту самолета из Иркутска в Новосибирск

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО, в отношении фигуранта сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).