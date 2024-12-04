Бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске

К слову, на ярмарке будет возможность купить елку. Все дело в том, что также там будет работать небольшой елочный базар. Время работы ярмарки указано с 15.00 до 23.00 с 20 декабря по 7 января. В выходные и праздничные дни — с 13.30 до 23.00.