Бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» организаторы.
В сообщении сказано, что новогодняя ярмарка начнет работать около Национальной библиотеки Беларуси с 20 декабря. По словам организаторов, в 2023 года ярмарка работала возле Большого театра в Беларуси, а в 2024 году приняли решение изменить локацию.
Обещают масштабные гуляния с атмосферой волшебства и праздника. Организаторы обращают внимание на то, что на ярмарке будет работать бесплатная новогодняя карусель и паровозик. Кроме того, там будут установлены сцена-телевизор, кукольный театр. Также сказано про фабрику подарков, пушистую елку, праздничные блюда и напитки.
К слову, на ярмарке будет возможность купить елку. Все дело в том, что также там будет работать небольшой елочный базар. Время работы ярмарки указано с 15.00 до 23.00 с 20 декабря по 7 января. В выходные и праздничные дни — с 13.30 до 23.00.
Тем временем колесо обозрения появилось на Комаровском рынке Минска.
Кстати, «Мингорсвет» сказал, что 3,2 километра гирлянд украсят главную елку Беларуси.
Ранее мы писали, что церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.