Еще два глэмпинга построили в Нижегородской области при господдержке

«Отдых в глэмпингах — это возможность совместить красоту нашей природы и привычный для городского жителя комфорт. Мы отмечаем, что все больше нижегородцев и гостей региона выбирают такие пространства для проведения своего досуга. Конечно, это очень здорово! Это свидетельствует о том, что в регионе и в стране в целом растет популярность экологического туризма. Люди начинают больше ценить природу, бережнее относиться к ней, прививать эти ценности своим детям», — отметил Сергей Яковлев.