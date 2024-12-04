Еще два глэмпинга построили в Нижегородской области при господдержке

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, проекты по строительству новых средств размещения являются инвестиционными. По итогам конкурса Минэкономразвития России два инвестора получили в совокупности около 34,6 млн рублей в виде субсидий из федерального бюджета на строительство глэмпингов. В рамках софинансирования проектов из областного бюджета было также направлено около 1,4 млн рублей. Кроме того, инвесторы вложили в проект более 36 млн рублей собственных средств.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что в 2023—2024 гг. инвестиционные проекты по строительству глэмпингов реализуются сразу в 10 муниципалитетах региона. Работы ведутся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Отдых в глэмпингах — это возможность совместить красоту нашей природы и привычный для городского жителя комфорт. Мы отмечаем, что все больше нижегородцев и гостей региона выбирают такие пространства для проведения своего досуга. Конечно, это очень здорово! Это свидетельствует о том, что в регионе и в стране в целом растет популярность экологического туризма. Люди начинают больше ценить природу, бережнее относиться к ней, прививать эти ценности своим детям», — отметил Сергей Яковлев.
Напомним, конкурс Минэкономразвития России проводился с 20 апреля по 11 мая 2023 года. В отборе могли принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. По условиям конкурса средства федеральной субсидии можно использовать для приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения. Размер субсидии составлял до 1,5 млн рублей на 1 номер в модульном некапитальном средстве размещения и не более 50% от стоимости всего инвестиционного проекта.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».