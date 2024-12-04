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Картину Репина спустя 107 лет вернули в зал заседаний петербургского Заксобрания

Копию полотна Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» спустя 107 лет повесили на стену в зале заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Источник: Коммерсантъ

Он уточнил, что на создание копии исторической картины ушло больше двух месяцев. В течение шести дней специалисты устанавливали ее. Для воссоздания багета с оригинала был сделан специальный слепок. Прежде на этом месте располагался экран для трансляции итогов голосования в ходе заседаний ЗакСа.

Господин Бельский поблагодарил за подарок художника-урбаниста Олега Лукьянова, художественную мастерскую «Красотой мир спасется» и коллектив единомышленников. Он отметил, что содействие в реализации проекта также оказал Русский музей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что флаг к 30-летию ЗакСа Петербурга запустили в космос на ракете «Союз-2.1а».