Картину Репина спустя 107 лет вернули в зал заседаний петербургского Заксобрания

Он уточнил, что на создание копии исторической картины ушло больше двух месяцев. В течение шести дней специалисты устанавливали ее. Для воссоздания багета с оригинала был сделан специальный слепок. Прежде на этом месте располагался экран для трансляции итогов голосования в ходе заседаний ЗакСа.