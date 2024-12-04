Новосибирский депутат высказался против строительства 30-этажки в центре

«Текущий генплан не позволяет строить небоскребы на ЦУМе, не было публичных слушаний, не было ничего. Жильцов просят поддержать стройку сейчас, обещая золотое будущее. Но обязательств никаких дать застройщик не может», — считает депутат.
Александр Бурмистров попросил поднять вопрос на повестке дня. По его мнению, чрезмерное перенаселение ухудшит ситуацию. Высотка с большим количеством жильцов станет катастрофически тяжелой нагрузкой на существующую инфраструктуру. Однако вопрос был отклонен от повестки дня. Целесообразность строительства высотки вблизи развитой инфраструктуры не обсуждалась на сессии совета депутатов.
При этом жители регулярно жалуются на строительство многоэтажных домов в местах, где уже наблюдается густая заселенность территории. В результате мест в школах и поликлиниках для новых жителей не хватает.