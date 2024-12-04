Сильный снег накроет Иркутскую область 5 декабря

Иркутскую область 5 декабря вновь накроет сильный снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, на дорогах может быть снежный накат и гололедица.
— Переменная облачность, ночью в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском районах, днем в горах южного Прибайкалья умеренный, местами сильный снег. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью похолодает до −10…-15, при прояснении −20…-25. Днем −3…-8, где-то температура опустится до −13…-18, — рассказывают синоптики.
В Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах ночью −28…-33. В некоторых районах похолодает до −35…-40, днем −19…-24, местами −25…-30. В это время в Иркутске будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег, шкала термометра поднимется до −5…-7 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подрядчикам ускорить уборку улиц из-за жалоб жителей.