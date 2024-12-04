Сильный снег накроет Иркутскую область 5 декабря

В Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах ночью −28…-33. В некоторых районах похолодает до −35…-40, днем −19…-24, местами −25…-30. В это время в Иркутске будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег, шкала термометра поднимется до −5…-7 градусов.