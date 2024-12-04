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Сильный снег накроет Иркутскую область 5 декабря

На дорогах ожидается гололедица, водителей просят быть аккуратнее.

Сейчас в Ричмонде: -5° 0 м/с 73% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутскую область 5 декабря вновь накроет сильный снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, на дорогах может быть снежный накат и гололедица.

— Переменная облачность, ночью в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском районах, днем в горах южного Прибайкалья умеренный, местами сильный снег. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью похолодает до −10…-15, при прояснении −20…-25. Днем −3…-8, где-то температура опустится до −13…-18, — рассказывают синоптики.

В Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах ночью −28…-33. В некоторых районах похолодает до −35…-40, днем −19…-24, местами −25…-30. В это время в Иркутске будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег, шкала термометра поднимется до −5…-7 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подрядчикам ускорить уборку улиц из-за жалоб жителей.