У жителя Татарстана на голове вырос метастаз от рака почки

У татарстанца на голове вырос метастаз от рака почки. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ.
11 ноября в медучреждение поступил 78-летний мужчина. У него на голове с декабря 2023 года начала расти шишка. В 2016 году он перенес рак правой почки, наблюдался у онколога. Тогда химиотерапия не потребовалась.
Пациент прошел обследование в РКОД. После его направили на удаление образования к нейрохирургам в РКБ Татарстана. 13 ноября команда отделения нейрохирургии № 1 удалила образование и сделала пластику титановой сеткой. Как выяснилось, у пенсионера на голове вырос метастаз рака почки.
В настоящее время татарстанца выписали в удовлетворительном состоянии без неврологических нарушений. Дальше он будет походить лечение у онколога.
Напомним, в Татарстане провели редкую операцию на легкое и сердце. Она состоялась в РКБ.