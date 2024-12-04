В возрасте 69 лет умерла мать Эминема Дебби Нельсон, известная по его текстам

На 70-м году жизни скончалась мать рэпера Эминема Дебби Нельсон. Причиной смерти стал прогрессирующий рак легких, диагностированный ей в сентябре.
Дебби родила Маршалла Брюса Мэтерса III (настоящее имя будущей звезды) в 18 лет. В 1999-м артист обвинил мать в употреблении запрещенных веществ в треке My Name Is. В ответ Нельсон подала на Эминема в суд за клевету на 11 миллионов долларов. В итоге ей присудили лишь 25 тысяч долларов, напоминает TMZ.
Отношения музыканта с матерью также нашли отражение в композициях My Mom (2009) и Cleanin' Out My Closet (2002). В последней он выразил надежду, что женщина «сгорит в аду». Их проблемы повлияли и на некоторые сцены в полуавтобиографическом фильме «8 миля» (2002), где исполнитель сыграл главную роль.
В 2008 году Нельсон выпустила мемуары My Son Marshall, My Son Eminem. Там она писала, что слова Эминема о ней были преувеличены, чтобы помочь ему стать хип-хоп-звездой. Иск Дебби к сыну должен был помочь ей предотвратить потерю права выкупа ее дома.
Спустя пять лет артист извинился перед мамой в треке Headlights. В 2022-м она поздравила его с включением в Зал славы рок-н-ролла. Маршалл признавался, что любит мать, хотя они и не общаются.
Ранее музыкант намекнул, что станет дедушкой, в клипе на сингл Temporary.