В возрасте 69 лет умерла мать Эминема Дебби Нельсон, известная по его текстам

Дебби родила Маршалла Брюса Мэтерса III (настоящее имя будущей звезды) в 18 лет. В 1999-м артист обвинил мать в употреблении запрещенных веществ в треке My Name Is. В ответ Нельсон подала на Эминема в суд за клевету на 11 миллионов долларов. В итоге ей присудили лишь 25 тысяч долларов, напоминает TMZ.