В Пулково рассказали, как избежать пробок у аэропорта

Об этом во вторник, 4 декабря, сообщают в telegram-канале Пулково.
Как объясняют в петербургском аэропорту, автомобильный номер должен быть чистым для того, чтобы шлагбаум перед Пулково мог автоматически распознать все знаки.
«Если этого не произошло, необходимо очистить номерной знак от загрязнений», — уточнили в сообщении.
Между тем читатели «Фонтанки» отмечают, что с утра перед Пулково образовалась пробка: «Шлагбаумы через раз работают, часть вообще поднята». При этом по тем же причинам возникают сложности с тем, чтобы выехать из аэропорта.