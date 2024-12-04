Фейки о ядовитых духах начали распространять в Нижнем Новгороде

Фейки о ядовитых духах начали распространять среди нижегородцев. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Как отмечается, в общедомовых чатах стали появляться сообщения о том, что в почтовые ящики бросают пробники духов, которые могут быть ядовитыми. Алексей Никонов отметил, что такие сообщения стали появляться еще в 2001 году на израильских сайтах. В 2014 году, когда конфликт между евреями и арабами обострился, такую информацию стали распространять еще и с фотографиями.
Алексей Никонов призвал нижегородцев быть бдительными и проверять сомнительную информацию. Однако с непонятными пробниками тоже стоит вести себя осторожно.