Жители Красноярского края смогут воспользоваться бесплатной нотариальной помощью

Напомним, в 2011 году, когда был создан закон, в нем было прописано 12 категорий граждан, имеющих такое право. В документ неоднократно вносились изменения, народные избранники расширяли категории граждан. Последние изменения в феврале 2023 года дали право на бесплатную юридическую помощь гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракт в целях участия в СВО, а также членам их семей.