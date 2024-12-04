Жители Красноярского края смогут воспользоваться бесплатной нотариальной помощью

В Красноярском крае нотариусы будут оказывать услуги в рамках бесплатной юридической помощи. Соответствующие поправки в краевой закон рассмотрели на комитете по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан депутаты Законодательного Собрания.
Нотариальные услуги очень дороги и порой неподъемны для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Если закон будет принят, определенные категории граждан смогут воспользоваться этой помощью бесплатно — услуги, например, по удостоверению доверенности на представление адвокатами интересов граждан в суде, оплатят из краевого бюджета.
По расчетам, на следующий год это обойдется в сумму около 1,5 млн рублей. Воспользоваться этой услугой смогут граждане, имеющие согласно закону право на получение бесплатной юридической помощи.
Напомним, в 2011 году, когда был создан закон, в нем было прописано 12 категорий граждан, имеющих такое право. В документ неоднократно вносились изменения, народные избранники расширяли категории граждан. Последние изменения в феврале 2023 года дали право на бесплатную юридическую помощь гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракт в целях участия в СВО, а также членам их семей.
В первом чтении проект закона будет рассмотрен на заседании последней в году сессии, которая пройдет 5 декабря.