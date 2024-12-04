«Прошел всю войну, служил в секретном отделе милиции»: Красноярск прощается с последним подольским курсантом, защищавшим подступы к Москве

А уже в октябре вместе со своими наставниками и другими курсантами артиллерийского и пехотного военных училищ оказался в самом пекле. 5 октября их подняли по тревоге и бросили к Малоярославцу закрывать брешь в обороне и любой ценой сдерживать фашистов на юго-западных подступах к Москве. Слабо вооруженные вчерашние школьники сделали это вместе с частями 43-й армии и вошли в историю как подольские курсанты. Это невероятно, но в боях в районе села Ильинское им удалось уничтожить около пяти тысяч фашистов, подбить порядка ста танков и задержать врага на этом рубеже более пары недель, дожидаясь подкрепления. Этого времени хватило, чтобы укрепить ближайшие подступы к столице и спасти ее от захватчиков.