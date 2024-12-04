«Прошел всю войну, служил в секретном отделе милиции»: Красноярск прощается с последним подольским курсантом, защищавшим подступы к Москве

4 декабря в Красноярске простились с человеком-легендой — ветераном Великой Отечественной войны, подполковником милиции в отставке Иваном Алексеевичем Шпагиным. Он скончался 1 декабря на 104-м году жизни. Не стало последнего из подольских курсантов набора июня 1941 года, которые героически защищали Москву.
О жизни этого человека известно немногое. Дело не только в его скромности. После войны он устроился на оперативную службу в секретный отдел милиции и рассказывал о себе мало. Даже родных просил отвечать на расспросы соседей о его работе, что трудится сторожем на радиозаводе.
Корреспондент «Комсомолки» собрал по крупицам малоизвестные факты из жизни прославленного ветерана.
Со школьной скамьи — в курсанты.
Начало войны застало 20-летнего Ивана в родном селе Шереметьево Тамбовской области. Он, двое его братьев и отец, все взрослые мужчины в семье, ушли на фронт добровольцами.
— Мои ровесники уже в армии служили в этот год, а я закончил 10-й класс. Ну, а мне дома оставаться, что ли? Все равно призовут. Пошел в военкомат. Там собирали всех старшеклассников. Из артиллерийского училища, видимо, запрос пришел. Меня туда направили из деревни. 28 июня я был уже в Подольске, — делился ветеран в сохранившемся видео бесед с коллегами из МВД.
Новобранца определили на ускоренный курс Подольского артиллерийского училища. Уже летом 1941 года он попал в состав его 5-й батареи. Звание младшего лейтенанта получил через три месяца после поступления.
А уже в октябре вместе со своими наставниками и другими курсантами артиллерийского и пехотного военных училищ оказался в самом пекле. 5 октября их подняли по тревоге и бросили к Малоярославцу закрывать брешь в обороне и любой ценой сдерживать фашистов на юго-западных подступах к Москве. Слабо вооруженные вчерашние школьники сделали это вместе с частями 43-й армии и вошли в историю как подольские курсанты. Это невероятно, но в боях в районе села Ильинское им удалось уничтожить около пяти тысяч фашистов, подбить порядка ста танков и задержать врага на этом рубеже более пары недель, дожидаясь подкрепления. Этого времени хватило, чтобы укрепить ближайшие подступы к столице и спасти ее от захватчиков.
Выжили в этом пекле немногие, из около 3500 юных защитников Москвы примерно 2500 погибли. Один из выживших — Иван Шпагин, который всю жизнь вспоминал свой первый бой:
Немцы открыли по нам огонь из всех видов оружия трассирующими… Я такого еще никогда не видел! Ну, мы сразу прилегли, они стреляли все же по поверхности…
В конце октября оставшихся в живых воспитанников и преподавателей училища эвакуировали в Среднюю Азию, где продолжилось обучение. Шпагин вспоминал, что добирались туда более месяца: пешком до Горького, потом на барже до Куйбышева, а после этого поездом в Бухару. В феврале 1942 года Иван закончил обучение и отправился на фронт.
В 2021 году, когда Ивану Алексеевичу исполнилось 100 лет, ему от имени подольчан вручили памятный знак «Ветеран Подольских военных училищ. Октябрь 1941 года».
Защищал Кавказ и освобождал Украину.
Он воевал на Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах. После училища молодых офицеров сначала перебросили под Москву, а потом — защищать нефтеносные районы страны. Позже Ивану Алексеевичу довелось участвовать в освобождении Украины. Он был ранен в боях, но рвался на передовую и быстро вернулся в строй. Второе ранение, полученное в 1944 году, оказалось настолько серьезным, что пришлось несколько месяцев лежать в госпитале. После окончания лечения, в 1945-м, боец снова начал рваться воевать. Но уже не пришлось.
За мужество и героизм на поле боя Ивана Алексеевича представили ко многим наградам. Среди них — орден Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За освобождение Северного Кавказа», «За Победу над Германией».
Но за какие именно подвиги они получены, скромный воин не любил рассказывать. Корреспондент «КП» узнал лишь о некоторых подвигах героя в информационной системе министерства обороны «Память народа» и нашел копии наградных листов, которые есть в открытом доступе.
Вот какие подробности фронтовой жизни узнаем из наградного листа к медали «За боевые заслуги», к которой Шпагин был представлен в 1943 году:
«Находится в батарее с начала ее организации, т. е. с марта 1942 года. Тов. Шпагин за все время службы в Красной Армии проявил себя как дисциплинированного, стойкого и мужественного офицера Красной Армии. В бою с немецкими захватчиками 1 сентября 1943 года т. Шпагин заменил выбывшего из строя раненого командира батареи и с переднего края корректировал огонь по вражеским огневым точкам».
В документе на представление к ордену Отечественной войны II степени командира взвода лейтенанта Шпагина находим такое описание:
В боях за город Тернополь
Кстати, два ордена Отечественной войны II степени нашли Ивана Алексеевича более чем через 80 лет, и ему их успели вручить по поручению Президента России Владимира Путина 22 июня 2024 года. В 1943 и 1944 году помешали вручить бойцу награды его ранение и отправка в госпиталь, а также многочисленные фронтовые перемещения.
К одной награде героя представили после боя за высоту 118.9 25 сентября 1943 года, в котором он обнаружил четыре станковых и два ручных пулемета противника, которые своим огнем мешали продвижению пехоты. Ему удалось уничтожить эти преграды, умело корректируя огонь по ним. Кроме этого, под руководством Шпагина связисты устранили порыв линии под огнем противника. Но и это еще не все: позже молодой офицер обнаружил 55-мм пушку, гладкоствольный миномет и три станковых пулемета врага. Эти помехи тоже убрали наши артиллеристы.
Поступки, за которые храбрый боец получил второй орден, не менее впечатляющи:
С начала прорыва вражеской обороны 14 июля 1944 года в районе села Гнидава Львовской области Иван Алексеевич Шпагин все время находился в боевых порядках пехоты, корректируя огонь батареи, которой было уничтожено 5 пулеметных точек, 3 миномета, рассеяно и частично уничтожено до двух взводов пехоты противника. 15 июля 1944 года в районе села Звыжин, корректируя огонь батареи, уничтожил до взвода немецких солдат. С 16 по 18 июля 1944 года в районе села Опаки уничтожил, корректируя огонь батареи, 7 пулеметных точек, отразил 6 контратак пехоты противника и уничтожил до роты немецких солдат и офицеров…
Иван встретил свою Марью, и жили они счастливо 77 лет.
После войны 24-летнего капитана Шпагина направили служить в Красноярск. Его назначили помощником начальника штаба дивизиона 102-го учебного артполка Сибирского военного округа.
Тогда командированный офицер и предположить не мог, что именно этот город станет его новой малой Родиной, в котором он проведет всю жизнь. Здесь в победном 1945 году он встретил любовь своей жизни по имени Мария. Они познакомились в гостях и после первой встречи больше не расставались.
20-летняя красавица, покорившая сердце офицера, училась на последнем курсе медицинского техникума. Это была бесстрашная девушка с сильным характером. Во время войны она приближала победу как могла. Заменяя ушедших на фронт мужчин, работала электромонтажником на Красноярской железной дороге. Ей пришлось прокладывать связь от Красноярска до станции Сорокино. И она справилась с непростой задачей: не боялась лазить по столбам в любую погоду и тянуть провода.
Иван и Мария подолгу гуляли в парке и по красноярским улицам, разговаривая обо всем на свете. Через пять месяцев они поняли, что не смогут жить друг без друга, и решили пожениться.
Так получилось, что в их семье в один день сыграли две свадьбы. Решил жениться и брат Марии. Двойное торжество было скромным, время было послевоенное. Зарезали овечку, приготовили нехитрые блюда. По воспоминаниям, собрались за чаем девять человек: молодые и их самые близкие люди. Отметили душевно.
Жили молодожёны Шпагины скромно. Своего жилья не было, сняли частный дом. Бытовые трудности их не пугали. Глава семьи служил, его супруга доучивалась. В 1947 году на свет появился первенец. Ему исполнился год, когда отца направили в долгую командировку — служить в группе советских войск в ГДР. Сначала военным не разрешали брать с собой семьи, и супруги, скучая, писали друг другу длинные письма. Позже, в 1953 году, появилась возможность перевезти жену и сына, и Иван сразу взял отпуск и приехал за ними в Красноярск. На новом месте жили в спартанских условиях, на казарменном положении, но это не мешало счастью. Домой вернулись только в 1956 году после демобилизации Ивана Алексеевича.
Он и его жена не раз делились секретами семейного взаимопонимания: главное — это уважать друг друга, отмечать достоинства партнера и не посягать на его роль. Иван Алексеевич — непререкаемый глава семейства и добытчик, а Мария Сидоровна — душа дома, прекрасная мама и хозяйка. Иван Алексеевич не раз вспоминал ее вкусные пироги, сшитую ее умелыми руками одежду и вышитые ковры.
Пара любила вместе заниматься домашними делами и работать на даче. Супруги прожили вместе 77 лет, пока их не разлучила смерть Марии.
Служил в секретном отделе и до 2000-х наставлял бойцов.
После демобилизации капитан Шпагин скучал по службе. Его богатому боевому и жизненному опыту нашлось применение: пригласили служить в секретном отделе МВД. Фронтовик проработал там 20 лет, с октября 1965 года по январь 1974 года. Самое удивительное, что соседи и не подозревали, где он трудится. По просьбе Ивана Алексеевича его семья на все расспросы отвечала, что он — скромный сторож на радиозаводе.
О настоящей работе, которая проходила под грифом «Секретно», почти ничего не знали даже коллеги ветерана. Известно, что Иван Алексеевич руководил опергруппой и внедрял новые методы оперативной работы, которые помогали в раскрытии преступлений. А еще он сам разрабатывал спецтехнику, применял ее на практике и учил пользоваться других.
Коллеги, особенно молодые, относились к Ивану Алексеевичу не только как к начальнику, в меру строгому, требовательному и понимающему, но и как к отцу. Подходили советоваться, делились своими проблемами. Бывало, что и ночевали у него дома. Когда-то через Енисей приходилось переправляться по понтонному мосту, который разводили с вечера до утра. Задержался на работе — не попал домой, если не успел на свой берег. В таких случаях многие милиционеры шли в гостеприимный дом Шпагиных.
После окончания службы подполковник милиции в отставке Шпагин не мог сидеть дома. Он руководил советом ветеранов оперативно-поискового управления краевой милиции, а затем стал почетным председателем совета ветеранов оперативно-поискового бюро. Кроме этого, он до 2000-х годов он передавал свой бесценный опыт молодым сотрудникам МВД. Многие из них позже стали руководителями отделов, а теперь находятся на заслуженном отдыхе, воспитав своих учеников.
Пришли сотни людей.
4 декабря в красноярском Доме офицеров прошло прощание с Иваном Алексеевичем. На него пришли сотни человек: родные и близкие, ученики и коллеги из МВД. Многие не скрывали слезы.
После прошедшей там же панихиды состоялся траурный митинг. Похоронили героя с воинскими почестями на кладбище Бадалык.