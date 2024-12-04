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В Гусевском районе перезахоронили останки 23 красноармейцев, погибших в 1945 году

Бойцов подняли члены поискового отряда в Ольховатке.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Ольховатка Гусевского района прошла торжественная церемония перезахоронения останков 23 бойцов-красноармейцев. Об это сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни. Костные останки обнаружили сотрудники поискового отряда «Экипаж» в ранее неизвестной братской могиле военного периода во время проведения гидротехнических работ в Ольховатке.

В церемонии перезахоронения участвовал руководитель «Экипажа», сотрудник таможенного поста из Нестерова Дмитрий Марченко, а также члены отряда, ветераны, юнармейцы, кадеты, представители власти.

По словам Дмитрия, солдаты, которых удалось обнаружить, были похоронены в 1944−45 году в воронке от снаряда. Увы, найти предметы, позволяющие идентифицировать бойцов, не удалось. Продолжается работа с архивами и документами.