«Больше на УЗИ не ходи»: Ростовчанин долго уговаривал жену родить сына, а получил сразу троих

— Мы какое-то время были в розовых очках, радовались и особо не беспокоились, — говорит новоиспеченный папа. — А потом попали на прием к главврачу перинатального центра в Ростове Максиму Николаевичу Уманскому, и он с нас эти очки снял. Объяснил, насколько серьезна наша ситуация: что выносить тройню, в которой двое — близнецы, очень сложно, и какие могут быть последствия. Один из них мог просто перетянуть на себя питательные вещества, а второй ослабнуть. И в самом худшем случае пришлось бы говорить лишь о спасении жены.