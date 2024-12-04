«Больше на УЗИ не ходи»: Ростовчанин долго уговаривал жену родить сына, а получил сразу троих

Наталья и Максим Чибиневы из Аксайского района Ростовской области никогда не думали, что у них будет много детей. Они познакомились еще в нулевых, когда учились в аграрном университете под Новочеркасском, а встречаться стали позже уже в Ростове. А поженились десять лет назад.
— У Наташи была девичья фамилия Семенова, и я предложил: когда родится мальчик, назвать его Семеном, — рассказывает Максим. — И мы мечтали о сыне. Я очень надеялся на первенца-мальчика, но пять лет назад у нас родилась дочка Милана. Сначала не мог смириться с этим, а потом так полюбил дочурку, что захотел и вторую доченьку.
Наталья, запомнила, как муж сначала просил сына. В итоге, во второй раз пошла в роддом сразу за тремя мальчишками.
Супруги поженились десять лет назад, после института. личный архив героев.
«Я БЫЛА В ШОКЕ».
— На первом УЗИ мне сказали, что будет два ребенка. Сфотографировала монитор и отправила мужу, он в тот момент сидел в коридоре под кабинетом врача. Муж был горд и рад безмерно. Он хоть и был в солнечных очках, но я видела, как из-под них проступили слезы, — вспоминает Наталья.
А уже на повторном исследовании родители узнали о тройне.
— Наташа по видеозвонку показала три пальца, и я все понял, — улыбается муж.
— Я была в шоке: плакала, боялась не справиться. А муж подшучивал: «Больше на УЗИ не ходи, а то там четверо окажутся», — смеется жена.
Родные, кстати, не сильно удивились. В роду уже были двойни и даже близнецы.
Когда стало известно, что все три пузожителя — мальчики, старшая дочка, сначала немножко расстроилась: все-таки хотела сестричек. А потом стала с нетерпением ждать маленьких вместе с родителями.
— Помню, как дочка сказала: "Раз нас трое и братиков трое, то давайте каждый выберет по имени. Таки сделали. Старшего назвали Семеном, как и договаривались с женой много лет назад — по ее девичьей фамилии, дочка придумала имя Дима — наверное, ей мальчик в детсаду нравится с таким именем, а я выбрал просто и со вкусом — Максима, — улыбается Максим-старший.
Наталья всегда думала, что у нее будут только дочки. личный архив героев.
«У МЕНЯ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
Семья продолжала готовиться к большому пополнению.
— Если после рождения дочки у меня был очень плотный график на работе с одним выходным, и жена подшучивала надо мной, называла «воскресным папой», то теперь у меня график «два через два» — работаю машинистом башенного крана и могу больше времени уделять Наталье и детям. К нам приехала ее мама на подмогу, это очень существенно.
Родители рассказывают, что беременность проходила спокойно.
— Мы какое-то время были в розовых очках, радовались и особо не беспокоились, — говорит новоиспеченный папа. — А потом попали на прием к главврачу перинатального центра в Ростове Максиму Николаевичу Уманскому, и он с нас эти очки снял. Объяснил, насколько серьезна наша ситуация: что выносить тройню, в которой двое — близнецы, очень сложно, и какие могут быть последствия. Один из них мог просто перетянуть на себя питательные вещества, а второй ослабнуть. И в самом худшем случае пришлось бы говорить лишь о спасении жены.
Супруги поняли, что от них уже ничего не зависит. Но, несмотря на опасения, беременность протекала благополучно.
— Я себя настроила так: «Ну и пусть бывают и плохие случаи — у меня все будет хорошо. Я выношу, рожу и все будет нормально», — признается Наталья.
Несмотря на все пугающие прогнозы, беременность прошла спокойно. личный архив героев.
«ГЛАВНОЕ — НЕ ЗЛИТЬ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ».
— Главное — не злить беременную женщину. В тех моментах, где раньше бы с ней поспорил, соглашался. Спокойствие супруги важнее, — делится опытом многодетный отец. — Жена и в огороде занималась, и на машине ездила. Ей же надо было регулярно отмечаться в женской консультации, брать направление в Ростов — с конца июля каждые две недели мы ходили на УЗИ.
Доктор готовил Наталью к тому, что уже в сентябре ей станет тяжело ходить с тройней, и надо будет лечь в роддом на сохранение. Но 2 ноября, когда семья отпраздновала день рождения дочки дома, мама хорошо себя чувствовала. В итоге, госпитализацию назначили на седьмое число, а операцию — на 19-е.
Наталья признается: было страшно.
— Думала, как все пройдет, как восстанавливаться с тремя крохами на руках. Но я доверилась оперирующему врачу, и все получилось хорошо, — говорит многодетная мама.
В результате на свет появились Семен, Дмитрий и Максим. Семен — двойняшка, самый крепкий — его вес составил 2270 граммов. Старший близнец Дима покрупнее — 2350, а Максим родился самым маленьким — 1790 граммов. Его врачи поместили в кювез.
Старшая дочурка с нетерпением ждала маленьких братиков. личный архив героев.
«ГЛАЗА БОЯТЬСЯ, РУКИ ДЕЛАЮТ».
Многодетная мама переживала, как будет справляться с такой бандой.
— Пожалуй, до сих пор еще не понимаю. Но мы уже несколько дней находимся вместе в одной палате. Сема и Дима в кроватках, а Максим — в кювезе. Думала, все уже забыла после рождения Миланы. Но только увидела малышей и все сразу вспомнила, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Боль утихает, справляться становится проще.
Мальчонки, как говорит мама, еще не проявили себя во всей красе. Но мама уже улавливает первые черты характера каждого сыночка.
— Сема у нас пока главарь банды — иногда кричит. Требует что-то свое. И Дима на него в этот момент смотрит удивленно: мол, чего орешь? Тот вообще любитель поспать и сладко потягиваться, постоянно зевает. А Максик такой тихий-тихий, спокойный, постоянно спит и улыбается.
Во время беременности Наталья так подбирала наряды, что окружающие даже не могли представить, что она носит под сердцем сразу троих детей. личный архив героев.
Мама с нетерпением ждет, когда и младшего сына переведут из кувеза в обычную кроватку, а детки окрепнут настолько, чтобы их выписали домой.
— Я очень благодарна своему мужу за поддержку. За то, что всю беременность был со мной рядом. Он всегда говорил мне: «Ты не одна беременна — мы вместе беременны», — улыбается многодетная мама. — Спасибо, что пошел со мной в роддом. Я знаю, что не каждый мужчина на этот шаг решится. И это очень ценно — находясь в родзале, понимать, что тут за стеночкой сидит твой любимый муж и переживает за тебя. Он очень хотел сына, долго меня уговаривал. В итоге получил вместо одного сразу троих.