Власти объяснили, зачем в Калининградской области ввели максимальный размер платы за детсад

В Калининградской области максимальный размер платы за детсад ввели для того, чтобы сами учреждения не смогли устанавливать стоимость выше этого предела. Об этом сообщили представители регионального минобра в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«Сейчас установили только максимальный размер платы, которую родители могут вносить за посещение ребёнком детского сада. В таком случае учреждения не могут увеличивать плату выше этого предела. Решение о повышении или снижении размера оплаты остаётся за муниципалитетами, которые будут принимать его, исходя из конкретной ситуации. Последний раз максимальный размер за детский сад менялся в 2022 году», — добавили в ведомстве.
Изменения вступили в силу 1 декабря. Больше всего услуги подорожали в Калининграде, а меньше всего — в Немане. Цены поднялись во всех муниципалитетах.