Власти объяснили, зачем в Калининградской области ввели максимальный размер платы за детсад

«Сейчас установили только максимальный размер платы, которую родители могут вносить за посещение ребёнком детского сада. В таком случае учреждения не могут увеличивать плату выше этого предела. Решение о повышении или снижении размера оплаты остаётся за муниципалитетами, которые будут принимать его, исходя из конкретной ситуации. Последний раз максимальный размер за детский сад менялся в 2022 году», — добавили в ведомстве.