Неравнодушные жители Башкирии спасли молодого лебедя со сломанным крылом

Травмированную птицу обнаружили на озере в деревне Торфяное. Местные жители обратили внимание на то, что лебедь не плавает и просто прячется в редком кустарнике среди льда. Тогда компания неравнодушных людей решила вытащить его из водоема и привезти зоозащитникам.