Неравнодушные жители Башкирии спасли молодого лебедя со сломанным крылом

Жители Уфимского района Башкирии спасли молодого лебедя со сломанным крылом. Об этом рассказали представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Травмированную птицу обнаружили на озере в деревне Торфяное. Местные жители обратили внимание на то, что лебедь не плавает и просто прячется в редком кустарнике среди льда. Тогда компания неравнодушных людей решила вытащить его из водоема и привезти зоозащитникам.
У лебедя выявили застарелый (возможно, врожденный) перелом локтевого сустава. К сожалению, он сросся неправильно, и потому птица больше никогда не сможет летать и до конца дней ей будет нужен уход.
Ветеринары оказали молодому лебедю всю необходимую помощь. Специалисты «Пин и Пуф» делают все возможное для комфортного содержания птицы.
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