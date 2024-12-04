Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский минтранс предупредил перевозчиков об угрозах терактов

Министерство транспорта Нижегородской области предупредило перевозчиков об угрозах терактов. Письмо минтранса на транспортном форуме 4 декабря зачитал представитель Торгово-промышленной палаты региона Сергей Стешов.

Источник: Freepik

Он рассказал, что в минтранс области поступила информация о нарастающих угрозах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспорта. Согласно письму, со стороны Украины планируются масштабные диверсии на ключевых объектах транспорта, включая подрывы транспортных средств в движении на потенциально опасных участках — мостах, скоростных участках, узловых объектах. Диверсии планируются, в том числе, путем подрыва небольшой массы заряда под транспортными средствами, которые перевозят боеприпасы, военную технику и топливо. Приведение взрывного устройства в действие возможно по радиоканалу или с использованием GPS-приемника.

Для усиления контроля за обеспечением безопасности рекомендовано постоянно проводить проверки и принимать дополнительные меры по оснащению объектов транспортного комплекса, задействованных при перевозке, портативными системами GPS.

Также в письме обращают внимание транспортных компаний на необходимость исключения перевозки сотрудниками организаций посылок и других посторонних предметов, в том числе переданных знакомыми лицами.