Нижегородский минтранс предупредил перевозчиков об угрозах терактов

Он рассказал, что в минтранс области поступила информация о нарастающих угрозах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспорта. Согласно письму, со стороны Украины планируются масштабные диверсии на ключевых объектах транспорта, включая подрывы транспортных средств в движении на потенциально опасных участках — мостах, скоростных участках, узловых объектах. Диверсии планируются, в том числе, путем подрыва небольшой массы заряда под транспортными средствами, которые перевозят боеприпасы, военную технику и топливо. Приведение взрывного устройства в действие возможно по радиоканалу или с использованием GPS-приемника.